Бауржан для своего аквариума купил 9 рыбок по цене х тенге.Сколько рыбок купит Бау??жан на эту сумму, если цена одной рыбки будет мнижена на 25%

Алгебра

Бауржан для своего аквариума купил 9 рыбок по цене х тенге.Сколько рыбок купит Бау??жан на эту сумму, если цена одной рыбки будет мнижена на 25%

Автор: Гость