Бауржан для своего аквариума купил 9 рыбок по цене х тенге.Сколько рыбок купит Бау??жан на эту сумму, если цена одной рыбки будет мнижена на 25%

Алгебра
Бауржан для своего аквариума купил 9 рыбок по цене х тенге.Сколько рыбок купит Бау??жан на эту сумму, если цена одной рыбки будет мнижена на 25%
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12 рыбок это очень легко
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