Придумать сказку как спичка сбежала из спичечного коробка.чтобы присутствовало слово холодильник.небольшую сказку

Литература
Придумать сказку как спичка сбежала из спичечного коробка.чтобы присутствовало слово холодильник.небольшую сказку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот хозяева дома по случайности положили в холодильник коробок спичек. Одна спичка замёрзла, открыла коробок и сбежала. Хозяева посчитали спички, а одной спички не хватило!
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