Вычислительная машина работает так: ( +9)*100. Запиши, какие числа будут получатся на ??ыходе из машины, если на вход подавать числа: 5, 16, 20, 49.

Математика

Вычислительная машина работает так: ( +9)*100. Запиши, какие числа будут получатся на ??ыходе из машины, если на вход подавать числа: 5, 16, 20, 49.

Автор: Гость