Вычислительная машина работает так: ( +9)*100. Запиши, какие числа будут получатся на ??ыходе из машины, если на вход подавать числа: 5, 16, 20, 49.
Математика
Вычислительная машина работает так: ( +9)*100. Запиши, какие числа будут получатся на ??ыходе из машины, если на вход подавать числа: 5, 16, 20, 49.
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