Разбери предложение по составу около проруби сидят белые голуби
Русский язык
Разбери предложение по составу около проруби сидят белые голуби
Ответ(ы):
Гость:
Около-обстоят выраженное пространств предлогом)проруби(дополнение выраж сущ)сидят(сказуемое выраж глаголом главн член предлож) белые(определение выраж прилаг) голуби(подлежащее выраж сущ главн член предлож)
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