При помощи нескольких предложений объясните нарушение пришедшие в деятельности ??ервной системы наркомана

Гость: Гость:

Когда наркоман закидывается он начинает раслабляться и не понимает что он делает. Из этого следует что у наркомана нервная система расшатона потому что когда он отходит он не помнит что он делал и как а потом ему говорят что он делал и он понимает что ничего уже не вернуть и начинает психовать.