При помощи нескольких предложений объясните нарушение пришедшие в деятельности ??ервной системы наркомана

Биология
При помощи нескольких предложений объясните нарушение пришедшие в деятельности ??ервной системы наркомана
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда наркоман закидывается он начинает раслабляться и не понимает что он делает. Из этого следует что у наркомана нервная система расшатона потому что когда он отходит он не помнит что он делал и как а потом ему говорят что он делал и он понимает что ничего уже не вернуть и начинает психовать.
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