Помогите задача 115 пожалуйста

Математика
Помогите задача 115 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4+3=7(ч)нужно работнику 480*2=960(д)сделает работник и Мастер ответ 960 деталей
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