Какой падеж у слова по лиловым шишкам краснозобые снегири
Русский язык
Какой падеж у слова по лиловым шишкам краснозобые снегири
Ответ(ы):
Гость:
Шишкам- дательный снегири- именительный
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