Какой падеж у слова по лиловым шишкам краснозобые снегири

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Какой падеж у слова по лиловым шишкам краснозобые снегири
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шишкам- дательный                  снегири- именительный
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