CuCO3 уравнение,на что разподается Срочно надо!

Химия
CuCO3 уравнение,на что разподается Срочно надо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Распадается на CuO + CO2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В синею (как проверить букву е ? )
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите написать на казахском языке Я живу в хорошим,красивым доме.Сам дом синег?? цвета, а крыша коричневая.До нас тут жил мой дедушка.а когда мн...
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста!!! Задача: За 8 часов по течению моторная лодка проходит расс??ояние, в 2 раза больше, чем за 5 часов против течения. Какова...
Ответить
Математика
Начерти отрезки длиной 5 см, 7 см, 4 см, 6 см
Ответить
Обществознание
1. Верны ли суждения о культуре современной России: а) реформы общества не изменили культурный облик России; б) все произведения современной ку...
Ответить