CuCO3 уравнение,на что разподается Срочно надо!
Химия
CuCO3 уравнение,на что разподается Срочно надо!
Ответ(ы):
Гость:
Распадается на CuO + CO2
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