Помогите написать на казахском языке Я живу в хорошим,красивым доме.Сам дом синег?? цвета, а крыша коричневая.До нас тут жил мой дедушка.а когда мне исполнилось восемь лет то мы переехали в это дом. Моя семья папа, мама, я и ма...
Қазақ тiлi
Помогите написать на казахском языке Я живу в хорошим,красивым доме.Сам дом синег?? цвета, а крыша коричневая.До нас тут жил мой дедушка.а когда мне исполнилось восемь лет то мы переехали в это дом. Моя семья папа, мама, я и маленькая сестренка. Есть еще собака и кот. Мне очень нравится мой дом.
Ответ(ы):
Гость:
Мен оте әдемі ұйде тұрамын. Ұйіміз көк түстсті ,ал төбесі қоңыр түсті. Бізге дейін бұл жерде біздің атамыз тұрды, маған сегіз толғанан кейін біз бұл жерге көшіп келдік.Менің отбасым бұл әкем,анам, мен және сіңілім.Және бізде ит пен мысық бар.Менің ұйім маған өте ұнайды!
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