Помогите написать на казахском языке Я живу в хорошим,красивым доме.Сам дом синег?? цвета, а крыша коричневая.До нас тут жил мой дедушка.а когда мне исполнилось восемь лет то мы переехали в это дом. Моя семья папа, мама, я и ма...

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Помогите написать на казахском языке Я живу в хорошим,красивым доме.Сам дом синег?? цвета, а крыша коричневая.До нас тут жил мой дедушка.а когда мне исполнилось восемь лет то мы переехали в это дом. Моя семья папа, мама, я и маленькая сестренка. Есть еще собака и кот. Мне очень нравится мой дом.

Автор: Гость