Помогите, пожалуйста!!! Задача: За 8 часов по течению моторная лодка проходит расс??ояние, в 2 раза больше, чем за 5 часов против течения. Какова скорость течения, если собственная скорость лодки 13,5 км/ч?

Математика

Помогите, пожалуйста!!! Задача: За 8 часов по течению моторная лодка проходит расс??ояние, в 2 раза больше, чем за 5 часов против течения. Какова скорость течения, если собственная скорость лодки 13,5 км/ч?

Автор: Гость