Помогите, пожалуйста!!! Задача: За 8 часов по течению моторная лодка проходит расс??ояние, в 2 раза больше, чем за 5 часов против течения. Какова скорость течения, если собственная скорость лодки 13,5 км/ч?
Математика
Помогите, пожалуйста!!! Задача: За 8 часов по течению моторная лодка проходит расс??ояние, в 2 раза больше, чем за 5 часов против течения. Какова скорость течения, если собственная скорость лодки 13,5 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
Х-скорость течения х+13,5 скорость по течению 13,5-х скорость против течения (х+13,5)*8 путь по течению (13,5-х) *5 путь против течения (х+13,5)*8/(13,5-х) *5=2 (х+13,5)*8=(13,5-х) *10 8х+108=135-10х 18х=27 х=1,5 км/час
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