За 5 днів 2 дівчинки виготовили 20 штучних квітів скільки квітів виготовляла 1 дівчинка за 1 день розв'яжи задачу з поясненнями двома способами
Математика
За 5 днів 2 дівчинки виготовили 20 штучних квітів скільки квітів виготовляла 1 дівчинка за 1 день розв'яжи задачу з поясненнями двома способами
Ответ(ы):
Гость:
20:2=10кв...(по 10 кв...изготовила каждая девочка) 10:5=2 (по 2 кв...за день изготавливала каждая девочка) 2 способ: (20:2):5=10:5=2 (по 2 кв... в день)
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