Синтаксичний розбір речення завтра вдосвіта як вона вижене пасти отару він уже поїде
Українська мова
Синтаксичний розбір речення завтра вдосвіта як вона вижене пасти отару він уже поїде
Ответ(ы):
Гость:
Речення розповідне, неокличне, поширене, двоскладне, складне, підрядне часу, ускладнене уточненням вдосвіта. (як )? [ ].
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