Напишите сочинение о своём хобби. Вот начало. Мои самые любимые хобби - это заниматься спортом, слушать музыку. Помогтте Пожалуйста СРОЧНО НУЖНО ХОТЯБЫ НА 6 ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
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Напишите сочинение о своём хобби. Вот начало. Мои самые любимые хобби - это заниматься спортом, слушать музыку. Помогтте Пожалуйста СРОЧНО НУЖНО ХОТЯБЫ НА 6 ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Ответ(ы):
Гость:
Можно написать какую ты слушаешь музыку и каким спортом занимаешься. Так и может быть хватит на 6 предложений.
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