Зробити фонетичний робити слова полум'я
Українська мова
Зробити фонетичний робити слова полум'я
Ответ(ы):
Гость:
[полумйа]............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 5 днив 2 дивчинки виготовили 20 штучних квитив скильки квитив виготовляла 1 дивчинка за 1 день розвяжи задачу з поясненям двома способами
Биология
Помогите, плиииииз!! Задали доклад по биологии , 5 класс.на тему : ,,роль грибов в при??оде и жизни человека.. Не знаю, ЧТО ПИСАТЬ!!! Помогите, пож...
Математика