1. Верны ли суждения о социальных нормах: а) соблюдение всех социальных норм контролируется государством; б) применять санкции к нарушителям социальных норм может только государство: 1) верно только а) 2) верно только б) 3...

Обществознание

1. Верны ли суждения о социальных нормах: а) соблюдение всех социальных норм контролируется государством; б) применять санкции к нарушителям социальных норм может только государство: 1) верно только а) 2) верно только б) 3) верны оба ответа 4) оба ответа неверны3 2. «Локомотивом истории» К. Маркс назвал: 1) эволюцию 2) реформаторство 3) информационную революцию 4) социальную революцию 3. Усиление связей и взаимозависимости людей, народов и государств: 1) эволюция 2) революция 3) глобализация 4) экология 4. Что из перечисленного является частью духовной сферы общества: 1) государство 2) мораль 3) закон 4) армия 5. Что отражает внутреннюю культуру человека: 1) окружающий мир 2) памятники архитектуры 3) творческие способности 4) государственные учреждения

Автор: Гость