Какие дроби со знаменателем 24 расположены между одной третьей и одной второй
Математика
Какие дроби со знаменателем 24 расположены между одной третьей и одной второй
Ответ(ы):
Гость:
Приводим к знаменателю 24 получается 8/24 и 12/24 Между ними находятся числа: 9/24 10/24 11/24
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