Какие дроби со знаменателем 24 расположены между одной третьей и одной второй

Математика
Какие дроби со знаменателем 24 расположены между одной третьей и одной второй
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Приводим к знаменателю 24 получается 8/24 и 12/24 Между ними находятся числа: 9/24 10/24 11/24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 12 см. Найдите длину дуги ??кружности, соответствующей центральному углу шестиугольника. ...
Ответить
Русский язык
Раздобудем,определить число и лицо,и окончание....
Ответить
Биология
При помощи нескольких предложений объясните нарушение пришедшие в деятельности ??ервной системы наркомана
Ответить
Обществознание
1. Верны ли суждения о социальных нормах: а) соблюдение всех социальных норм контролируется государством; б) применять санкции к нарушителям со...
Ответить
Математика
Помогите задача 115 пожалуйста
Ответить