Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 12 см. Найдите длину дуги ??кружности, соответствующей центральному углу шестиугольника. Напишите пожайлуста с решением.

Геометрия
Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 12 см. Найдите длину дуги ??кружности, соответствующей центральному углу шестиугольника. Напишите пожайлуста с решением.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У вас дано в задании правильный шестиугольник, а это значит что у него все углы раны и он вписан в окружность, а в окружности 360 градусов. Нам нужен кусочек длины дуги, чтобы найти угол той дуги нам нужно 360 поделить на 6, и мы получим 60 градусов. Длина дуги находится по формуле 2пи на радиус, но в нашем случае не 360 градусов, а только 60, а шестьдесят это пи на 3. Умножь радиус на  12  =4  = 12,56
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