Помогите пожалуйста!!!) Составить 5 предложений со словарными словами. Заранее П??сибо Большое!!!)

Русский язык
Помогите пожалуйста!!!) Составить 5 предложений со словарными словами. Заранее П??сибо Большое!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я пишу карандашом. Я написал (а) сочинение на 5. У Пушкина интерестная биография. Я гражданин России. На картине интерестные орнаменты.
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