Be careful! this vase is very expensive

Английский язык
Be careful! this vase is very expensive
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будь осторожен!Эта ваза очень дорогая!
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