10 предложений с несвободными словосочетаниями
Русский язык
10 предложений с несвободными словосочетаниями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А теперь с этими словосочетаниями составь предложения два сапога пара не разлей водой до дома рукой подать во всю Ивановскую родиться в сорочке на седьмом небе от счастья кровью наливаться свет клином не сошелся выеденное яйцо скатертью дорога
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