Отгадайте загадку. 1)Стучит,вертится,ходит весь век-а не человек.2)Без рук,без ног,п??д окном стучится,в дом просится.3)Кланятся,кланятся,придет домой-растянется.
Русский язык
Отгадайте загадку. 1)Стучит,вертится,ходит весь век-а не человек.2)Без рук,без ног,п??д окном стучится,в дом просится.3)Кланятся,кланятся,придет домой-растянется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-часы 2-ветер 3-топор
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