Єдиним продуктом реакціїї оксиду металу масою 26 г з оксидом неметалу масою 20 г є с??редня сіль. Масова частка Оксигену в оксиді металу становить 25,8%, а в оксиді неметалу 56,3%. Обчисліть масову частку оксиду в солі.
Химия
Єдиним продуктом реакціїї оксиду металу масою 26 г з оксидом неметалу масою 20 г є с??редня сіль. Масова частка Оксигену в оксиді металу становить 25,8%, а в оксиді неметалу 56,3%. Обчисліть масову частку оксиду в солі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) масса О в оксиде металла = 26*0,258 = 6,708 г. 2) масса О в оксиде неметалла = 20*0,563 = 11,26 г. 3) масса соли = 20 + 26 = 46 г. 4) массовая доля О в соли = (11,26+6,708)/46*100 = 39,06%
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