Поднялась над рекой большая тёмная туча. процессе по лесным макушкам сильный вихрь.упали первые тяжёлые капли. вскоре хлынул тёплый проливной дождь. подчеркнуть орфограмму безударные гласные в корне слова.
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Поднялась над рекой большая тёмная туча. процессе по лесным макушкам сильный вихрь.упали первые тяжёлые капли. вскоре хлынул тёплый проливной дождь. подчеркнуть орфограмму безударные гласные в корне слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поднялась-о я , рекой -е , большая -о , процессе - о, лесным-е, макушкам-а , тяжёлые -я , проливной - и. Вроде всё
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