Разобрать слова по составу соловушка, пятнышко, печка, ванночка, полюшко, козочка, книжечка.
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Разобрать слова по составу соловушка, пятнышко, печка, ванночка, полюшко, козочка, книжечка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солов(корень)ушк(суф)а(окончание)пятн(корень)ышк(суф)о(оконч)печ(корень)к(суф)а(оконч)ванн(корень)очк(суф)а(оконч)пол(корень)юшк(окон)о(оконч)коз(корень)очк(суф)а(оконч)книж(корень)ечк(суф)а (оконч)
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