Сумма двух углов треугольника равна третьему углу,а разность двух углов этого треугольника равна 20 градусов. каким может оказаться меньший угол этого треугольника?
Математика
Сумма двух углов треугольника равна третьему углу,а разность двух углов этого треугольника равна 20 градусов. каким может оказаться меньший угол этого треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сумма двух углов равна другому углу, тогда этот тругольник прямой, т.е. один из углов =90° тогда 180°=90°+х (х- два угла) х=55°+35° меньший угол=35°
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