Речення з іменником калина і прикметником калинова.
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Речення з іменником калина і прикметником калинова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За лісом є калиновий гай,яка там гарна восени калина
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