За три дня в магазине продали 1400кг овощей..в первыйден на 170кг больше чем во второи ден.а в третий ден на120кг менше.чем во второи..сколько кг овощей продали во второи день....нужно решения уровнением
Математика
За три дня в магазине продали 1400кг овощей..в первыйден на 170кг больше чем во второи ден.а в третий ден на120кг менше.чем во второи..сколько кг овощей продали во второи день....нужно решения уровнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-второй день (х+170)+х+(х-120)=1400 3х+50=1400 3х=1350 х=450кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить текст на тему Осень включив на орфограмму падежные окончания существительных личные окончания глаголов -тся -ться в глаголах
Алгебра
ХЭЭЛЛППППППП НА ЗАВТРА НАДО Для приготовления смородинового варенья берут яго??ы и сахар в отношении 1:2. Приговорили 18 кг такого варенья. Ско...
Русский язык
Связь согласование устанавливается в словосочетание 1)проверять тетради 2) быстрая проверка 3) проверка тетрадей 4) проверять быстро