За три дня в магазине продали 1400кг овощей..в первыйден на 170кг больше чем во второи ден.а в третий ден на120кг менше.чем во второи..сколько кг овощей продали во второи день....нужно решения уровнением

Математика

За три дня в магазине продали 1400кг овощей..в первыйден на 170кг больше чем во второи ден.а в третий ден на120кг менше.чем во второи..сколько кг овощей продали во второи день....нужно решения уровнением

Автор: Гость