За три дня в магазине продали 1400кг овощей..в первыйден на 170кг больше чем во второи ден.а в третий ден на120кг менше.чем во второи..сколько кг овощей продали во второи день....нужно решения уровнением

Математика
За три дня в магазине продали 1400кг овощей..в первыйден на 170кг больше чем во второи ден.а в третий ден на120кг менше.чем во второи..сколько кг овощей продали во второи день....нужно решения уровнением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-второй день (х+170)+х+(х-120)=1400 3х+50=1400 3х=1350 х=450кг
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