Запиши равенство пользуясь таблицей уменьшаемое 12 12 13 11 13 13 12 вычитаемое 8 3 8 6 4 7 5

Математика
Запиши равенство пользуясь таблицей уменьшаемое 12 12 13 11 13 13 12 вычитаемое 8 3 8 6 4 7 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-8=4                              12-3=9                  13-8=5                    11-6=5     13-4=9                              13-7=6                  12-5=7
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