Запиши равенство пользуясь таблицей уменьшаемое 12 12 13 11 13 13 12 вычитаемое 8 3 8 6 4 7 5
Математика
Запиши равенство пользуясь таблицей уменьшаемое 12 12 13 11 13 13 12 вычитаемое 8 3 8 6 4 7 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-8=4 12-3=9 13-8=5 11-6=5 13-4=9 13-7=6 12-5=7
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