Приведите пожалуйста примеры паронимов
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Приведите пожалуйста примеры паронимов
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Гость:
Выбор-отбор-подбор; выплата-плата-оплата-уплата
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