Запишите перечислением элементов множество цифр E числа 24 264 и множество цифр F числа 45 695; 1)запишите перечислением элементов множества E и F и обозначьте его; 2)запишите перечислением элементов объединение множеств E и ...

Математика
Запишите перечислением элементов множество цифр E числа 24 264 и множество цифр F числа 45 695; 1)запишите перечислением элементов множества E и F и обозначьте его; 2)запишите перечислением элементов объединение множеств E и F и обозначьте его.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)E=[2,4,6]F=[4,5,6,9] 2)E+F=[2,4,5,6,9] 

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