Запишите перечислением элементов множество цифр E числа 24 264 и множество цифр F числа 45 695; 1)запишите перечислением элементов множества E и F и обозначьте его; 2)запишите перечислением элементов объединение множеств E и ...
Математика
Запишите перечислением элементов множество цифр E числа 24 264 и множество цифр F числа 45 695; 1)запишите перечислением элементов множества E и F и обозначьте его; 2)запишите перечислением элементов объединение множеств E и F и обозначьте его.
Ответ(ы) на вопрос:
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1)E=[2,4,6]F=[4,5,6,9] 2)E+F=[2,4,5,6,9]
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