Запишите перечислением элементов множество цифр E числа 24 264 и множество цифр F числа 45 695; 1)запишите перечислением элементов множества E и F и обозначьте его; 2)запишите перечислением элементов объединение множеств E и ...

Математика

Запишите перечислением элементов множество цифр E числа 24 264 и множество цифр F числа 45 695; 1)запишите перечислением элементов множества E и F и обозначьте его; 2)запишите перечислением элементов объединение множеств E и F и обозначьте его.

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