8 10 11 і 12 Треба дуже
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8 10 11 і 12 Треба дуже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точно 8-В точно 10-В неуверена 11-А точно12-Б
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