8 10 11 і 12 Треба дуже

История
8 10 11 і 12 Треба дуже
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 точно 8-В точно 10-В неуверена 11-А точно12-Б                              
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите правильно вставить слова make,do,take.в правильной форме. 1) Yo must ........a decision about your future career. 2)John ......... his...
Ответить
Биология
Вода-Н2О(аш-2-о) Метанол-С2Н40 Еталон-С2Н60 Кисень-О+О-О2 Вуглекислий газ-С+О+О-С 02
Ответить
Математика
Работник работает в день по 6 часов, но не в состоянии заработать себе в месяц 30 рублей. Если б он работал в день тремя часами более, чем работае...
Ответить
Русский язык
Разобрать слова по составу соловушка, пятнышко, печка, ванночка, полюшко, козочка, книжечка.
Ответить
Математика
Запишите перечислением элементов множество цифр E числа 24 264 и множество цифр F числа 45 695; 1)запишите перечислением элементов множества E и ...
Ответить