Помогите пожалуйста рассмотрите отличия ионов от атомов на примерах кальция и ф??ора

Химия
Помогите пожалуйста рассмотрите отличия ионов от атомов на примерах кальция и ф??ора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ионы от атомов отличаются разным количеством электронов                                  0                                     +2       атом кальция Са)2)8)8)2 ион кальция Са)2)8)8                        0                           -1  атом фтора F)2)7 ион              F)2)8
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