Помогите пожалуйста рассмотрите отличия ионов от атомов на примерах кальция и ф??ора
Химия
Помогите пожалуйста рассмотрите отличия ионов от атомов на примерах кальция и ф??ора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ионы от атомов отличаются разным количеством электронов 0 +2 атом кальция Са)2)8)8)2 ион кальция Са)2)8)8 0 -1 атом фтора F)2)7 ион F)2)8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поднялась над рекой большая тёмная туча. процессе по лесным макушкам сильный вихрь.упали первые тяжёлые капли. вскоре хлынул тёплый проливной дождь...
История
Английский язык
Помогите правильно вставить слова make,do,take.в правильной форме. 1) Yo must ........a decision about your future career. 2)John ......... his...
Биология