Пожалуйста помогите собрать из этих слов 2 скороговорки перепел, тимошка,перепёлку,и, перепелят, трошке,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребят,крошки
Русский язык
Пожалуйста помогите собрать из этих слов 2 скороговорки перепел, тимошка,перепёлку,и, перепелят, трошке,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребят,крошки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепел тимошка перепёлку и перепелят крошит трошке крошки прятал в перелеске в окрошку от ребят
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