Во сколько раз в чечение суток крапивник вылитает за пищей чаще чем баклан крапив??ик 600 баклан 2
Математика
Во сколько раз в чечение суток крапивник вылитает за пищей чаще чем баклан крапив??ик 600 баклан 2
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600/2=300 раз ответ: в 300 раз
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