Во сколько раз в чечение суток крапивник вылитает за пищей чаще чем баклан крапив??ик 600 баклан 2

Математика

Во сколько раз в чечение суток крапивник вылитает за пищей чаще чем баклан крапив??ик 600 баклан 2

Автор: Гость