Пожалуйста составте предложение на казахском со словами:болмыс-натура,жан-душа,к??зге көрінбеу-незаметный,қасиет-качество,достоинство,жиынтық-совокупность

Қазақ тiлi

Пожалуйста составте предложение на казахском со словами:болмыс-натура,жан-душа,к??зге көрінбеу-незаметный,қасиет-качество,достоинство,жиынтық-совокупность

Автор: Гость