Пожалуйста составте предложение на казахском со словами:болмыс-натура,жан-душа,к??зге көрінбеу-незаметный,қасиет-качество,достоинство,жиынтық-совокупность

Қазақ тiлi
Пожалуйста составте предложение на казахском со словами:болмыс-натура,жан-душа,к??зге көрінбеу-незаметный,қасиет-качество,достоинство,жиынтық-совокупность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қыз Жiбектiн сырт болмысы мен iшкі жан дуниеci керемет болган. Арман атасынан коркып козге коринбей журдi. Адамнын бойында адамгершiлiк касиеті болу кажет.
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