Составь верные равенства,используя числа;1)12,9,3,7,4,8,11 2)11,5,4,2,9,7,12 Сколько равенств ?? тебя получилось?
Математика
Составь верные равенства,используя числа;1)12,9,3,7,4,8,11 2)11,5,4,2,9,7,12 Сколько равенств ?? тебя получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равенства 11 4 7 9 12 8 3 неравенства 12 4 11 7
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