Бегазыдандыбаевская культура что найдено
История
Бегазыдандыбаевская культура что найдено
Ответ(ы) на вопрос:
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Бегазы-Дандыбаевская культура (в археологии) — культура племен Центрального Казахстана последнего периода бронзового века (9—8 вв. до н. э.).Название ввёл академик А. Х. Маргулан, первым исследовавший поселения и курганы Бегазы и Дандыбай.
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