( Х- ПЯТЬ ВОСЕМЬНАДЦАТЫХ) :ШЕСТНАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМЫХ= 1 ЦЕЛАЯ СЕМНАДЦАТЬ ШЕСТЬДЕСЯТЧЕТВЕРТЫХ

Математика

( Х- ПЯТЬ ВОСЕМЬНАДЦАТЫХ) :ШЕСТНАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМЫХ= 1 ЦЕЛАЯ СЕМНАДЦАТЬ ШЕСТЬДЕСЯТЧЕТВЕРТЫХ

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