( Х- ПЯТЬ ВОСЕМЬНАДЦАТЫХ) :ШЕСТНАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМЫХ= 1 ЦЕЛАЯ СЕМНАДЦАТЬ ШЕСТЬДЕСЯТЧЕТВЕРТЫХ
Математика
( Х- ПЯТЬ ВОСЕМЬНАДЦАТЫХ) :ШЕСТНАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМЫХ= 1 ЦЕЛАЯ СЕМНАДЦАТЬ ШЕСТЬДЕСЯТЧЕТВЕРТЫХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-5/18):16/27=1 17/64 x-5/18=1 17/64*16/27 x-5/18=3/4 x=3/4+5/18 x=27/36+10/36=37/36=1 1/36
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Литература
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