Горизонтальная зональность свойственна: Выберите один ответ: a. суше и океану. b. только суше;
География
Горизонтальная зональность свойственна: Выберите один ответ: a. суше и океану. b. только суше;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"свойственны только горам в силу климатической и геологической уникальности" Исходя из этого правильно b)
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Литература
Математика