Упростить выражение и найти его значение при a(a+1)-(a-3)^2 при a=-1
Алгебра
Упростить выражение и найти его значение при a(a+1)-(a-3)^2 при a=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A(a+1)-(a-3)^2 при a=-1 a^2+a-(a-3)*(a+3) a^2+a-(a^2+3-3a-9) 4a-12 подставляем вместо а (-1) 4*(-1)-12 -16
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