Бегемот может съесть день 600гр травы,а слон 300 кг сколько тонн травы требуется бегемота и слону на 10 дней

Математика

Бегемот может съесть день 600гр травы,а слон 300 кг сколько тонн травы требуется бегемота и слону на 10 дней

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