Бегемот может съесть день 600гр травы,а слон 300 кг сколько тонн травы требуется бегемота и слону на 10 дней

Математика
Бегемот может съесть день 600гр травы,а слон 300 кг сколько тонн травы требуется бегемота и слону на 10 дней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600*10=6000- потребуется бегемоту 2) 300*10=3000 - слону потребуется
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