Приведите примеры существовавших в разных странах молодежных организаций: а) воз??икших стихийно, по инициативе «снизу»; б) созданных и направляемых государством
Обществознание
Приведите примеры существовавших в разных странах молодежных организаций: а) воз??икших стихийно, по инициативе «снизу»; б) созданных и направляемых государством
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Гость:
Комсомола, октябрята, клубы по интересам, емд, ручки вверх
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