Приведите примеры существовавших в разных странах молодежных организаций: а) воз??икших стихийно, по инициативе «снизу»; б) созданных и направляемых государством

Обществознание

Приведите примеры существовавших в разных странах молодежных организаций: а) воз??икших стихийно, по инициативе «снизу»; б) созданных и направляемых государством

Автор: Гость