Что понял и чего не понял Гринев в пугачевском восстании ???

Гость: Гость:

Понял Гринёв самое главное, потому и придерживался этого понятия до конца повести: НАДО ВСЕГДА БЕРЕЧЬ ЧЕСТЬ С САМЫХ ЮНЫХ ЛЕТ, КАК БЫ НЕ ТРУДНО ТЕБЕ БЫЛО. Это завещание отца. Гринёв понял, что никогда нельзя нарушать присягу, ибо Отечество тебе дороже всего, даже жизни. Он понял, что всегда надо защищать честь женщины, а любимой--вдвойне. Не понял Гринёв, в какой нечеловеческой нищете, унижениях, жестокости от своих хозяев, в каких скотских условиях жил крепостной, безвольный, порабощённый народ, который, поверив самозванцу--Лжедмитрию, что он даст им волю, пошёл за ним, превратившись в разъярённых разбойников. Нищета, голод, унижения людей были далеки и непонятны обеспеченному благородному влюблённому юноше.