Чему учат сказки а с пушкина и в а жуковского
Литература
Чему учат сказки а с пушкина и в а жуковского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добру и пониманию Честности, судить не по внешней красоте, а по внутренней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Докажите что через любую точку прямой можно провести перпендикулярную ей прямой ?? только одну 10 11
Литература
Напишите пожалуйста сочинение по литературе опираясь на Капитанскую дочку вот темы: 1У всех есть право на ошибку или 2."Чего больше в люб...
Математика
После того как школьникам было выдано 327 книг, в библиотеке осталось на 246 книг мен??ше, чем было выдано. Сколько всего книг в библиотеке?