Напишите пожалуйста сочинение по литературе опираясь на Капитанскую дочку вот темы: 1У всех есть право на ошибку или 2."Чего больше в любви: чувства или разума? ооооооочеь прошу помогите
Литература
Напишите пожалуйста сочинение по литературе опираясь на Капитанскую дочку вот темы: 1У всех есть право на ошибку или 2."Чего больше в любви: чувства или разума? ооооооочеь прошу помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любовь это радость когда вторая половинка стабою и как ты её любиш её и готов зделать всё
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