Напишите пожалуйста сочинение по литературе опираясь на Капитанскую дочку вот темы: 1У всех есть право на ошибку или 2."Чего больше в любви: чувства или разума? ооооооочеь прошу помогите

Литература

Напишите пожалуйста сочинение по литературе опираясь на Капитанскую дочку вот темы: 1У всех есть право на ошибку или 2."Чего больше в любви: чувства или разума? ооооооочеь прошу помогите

Автор: Гость