После того как школьникам было выдано 327 книг в библиотеке осталось на 246 книг меньше чем было выдано. Сколько всего книг в библиотеке помогите решить и краткую запись составить срочно!!
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После того как школьникам было выдано 327 книг в библиотеке осталось на 246 книг меньше чем было выдано. Сколько всего книг в библиотеке помогите решить и краткую запись составить срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
327+246=671(шт)-было библиотеке
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