Вычисли 5 м - 1 м 2 дм +4 м 7 дм +2 м 5дм

Математика
Вычисли 5 м - 1 м 2 дм +4 м 7 дм +2 м 5дм
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Вот)))))])))))))))))))))))
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