Докажите что через любую точку прямой можно провести перпендикулярную ей прямой ?? только одну 10 11
Геометрия
Докажите что через любую точку прямой можно провести перпендикулярную ей прямой ?? только одну 10 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10.Можно провести только один перпендикуляр через одну точку, тк перпендикуляр должен находится под углом 90° и создавать 4 вертикальных угла по 90°, а таким образом пройдёт только одна прямая. Остальные будут не подходить под данное условие. 11. Перпендикуляр-это отрезок или прямая, которая проходит через опр. точку строго под углом 90°
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