Докажите что через любую точку прямой можно провести перпендикулярную ей прямой ?? только одну 10 11

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10.Можно провести только один перпендикуляр через одну точку, тк перпендикуляр должен находится под углом 90° и создавать 4 вертикальных угла по 90°, а таким образом пройдёт только одна прямая. Остальные будут не подходить под данное условие. 11. Перпендикуляр-это отрезок или прямая, которая проходит через опр. точку строго под углом 90°