Основи трапеції дорівнюють 8 см і 4 см. Знайдіть середню лінію трапеції.
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Основи трапеції дорівнюють 8 см і 4 см. Знайдіть середню лінію трапеції.
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Ответ 6 см решение 8 см +4 см=12 и раздалить на 2 =6
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