Основи трапеції дорівнюють 8 см і 4 см. Знайдіть середню лінію трапеції.

Українська мова
Основи трапеції дорівнюють 8 см і 4 см. Знайдіть середню лінію трапеції.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 6 см                  решение   8 см +4 см=12 и раздалить на 2 =6                    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Приставка к словам отцовски оттепель отыскать оторвать отварить отварить ошибка отрывать отработать отделать основат отселить отощать отобразить от...
Ответить
Литература
Чему учат сказки а с пушкина и в а жуковского
Ответить
Геометрия
Докажите что через любую точку прямой можно провести перпендикулярную ей прямой ?? только одну 10 11
Ответить
Литература
Напишите пожалуйста сочинение по литературе опираясь на Капитанскую дочку вот темы: 1У всех есть право на ошибку или 2."Чего больше в люб...
Ответить
Математика
После того как школьникам было выдано 327 книг, в библиотеке осталось на 246 книг мен??ше, чем было выдано. Сколько всего книг в библиотеке?
Ответить