Ребят я вас прошу помогите мне нужно сделать собственную рекламу!!! Зарание спасибо! По медиаграмме!!!

Черчение
Ребят я вас прошу помогите мне нужно сделать собственную рекламу!!! Зарание спасибо! По медиаграмме!!!
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Гость:
Сколько предложений должно быть примерно!!!!!
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