Ребят я вас прошу помогите мне нужно сделать собственную рекламу!!! Зарание спасибо! По медиаграмме!!!

Черчение

Ребят я вас прошу помогите мне нужно сделать собственную рекламу!!! Зарание спасибо! По медиаграмме!!!

Автор: Гость